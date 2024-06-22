Yıllık izinleri başlayan gurbetçilerden bir kısmı ana vatana gelmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıktı. Çoğu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan olmak üzere gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

"Gurbetçi sezonu" olarak da anılan haziran-ağustos ayı döneminde aralığında geçen yıl Türkiye'ye 2 milyonun üzerinde kişi gelmişti. Bu sene gelişlerin yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

Sezon nedeniyle Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında önlemler artırıldı.

Özellikle en çok giriş ve çıkış yapılan Kapıkule'de personel sayısı çoğaltıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla girişte pasaport kontrol noktası 14'e yükseltildi, teknik altyapıda aksaklık yaşanmaması için güçlendirme çalışması yapıldı.

Gümrük sahasında geçen yıl bekleme süresi, en yoğun günde bir araç için 20 ila 25 dakika arasında gerçekleşmişti. Gümrük İdaresi bu bekleme süresini bu yıl daha da aşağı çekmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

3 haftada 400 bin kişi geldi

Gurbetçi sezonunun başladığı 1 Haziran'dan bu yana Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından günlük ortalama 5 bin 400 olmak üzere 107 bin 850 araç girişi oldu.

Bu araçlarla Türkiye'ye günlük ortlama 20 bin kişi olmak üzere 400 bin 550 kişi geldi.

Türkiye'ye gelenler en çok Kapıkule Sınır Kapısını kullandı. Hem yolcu hem de araç trafiğinin yarısını Kapıkule Sınır Kapısı sırtladı.

Yoğunluk bakımından Kapıkule'yi İpsala ve Hamzabeyli sınır kapıları izledi.

En az kullanılan sınır kapısı ise Pazarkule oldu.

Avrupa'da okulların tatillerinin başlamasıyla temmuz ayı başlarında gelişlerin daha da artması bekleniyor.