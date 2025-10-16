ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 90. yılını 21 Ekim'de, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 'Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl' sahne gösterisiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Başkentin önemli kültür miraslarından Resim ve Heykel Müzesi'nde AA muhabirine, Genel Müdürlüğün kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 1935'te kurulduğunu ve bugün kuruluşunun 90. yılını kutlamanın kendileri için bir şeref olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sanat icra eden önemli bir Genel Müdürlük olduklarını belirten Belviranlı, 'Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olarak 90 yıldır görsel, işitsel tüm hafızalara sanatla sesleniyoruz.' dedi.

Belviranlı, Genel Müdürlük bünyesinde 22 koro ve topluluğun bulunduğunu, Türk müziği ve unsurları, halk müziği, klasik müzik, halk dansları ve daha pek çok birimle sanatın her dalında hizmet ürettiklerini söyledi.

Ömer Faruk Belviranlı, yıllardır Güzel Sanat Genel Müdürlüğü olarak çok sayıda yarışmalar düzenlediklerini, Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması, Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması, Devlet Türk Sanatları yarışmalarının bunlardan sadece birkaçı olduğunu belirtti.

Bu sene ilk defa 'Çocuk Eserleri Beste Yarışması'nı da yapacaklarını ifade eden Belviranlı, 'Çocuk Eserleri Beste Yarışması'nın duyurularını yakında yapacağız. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) işbirliği ile yapıyoruz. YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Bey bize destek veriyor. Beraber yapacağımız özel bir proje.' dedi.

'200 sanatçıyla sahne şovu'

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi başta olmak üzere 81 ildeki galerilerle görsel sanatta da sanata gönül verenlere hizmet etmek için faaliyet gösterdiklerini belirten Belviranlı, '14 ilde 2 bini aşkın sanatçımız var. Sanatın gerçekliğini, sanatın gönlünü, ruhunu izleyicilerimizle, sanatseverlerle buluşturmaya ve 90 yılda ne yaptığımızı anlatmaya, gönlümüzü açmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız, gururluyuz.' ifadelerini kullandı.

Belviranlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'21 Ekim'de AKM'de yapacağımız dramatik sanat gösterisinde, senfonik müzikten halk danslarına, mehter müziğinden sema geleneğine, halk müziğinden klasik Türk müziğine ve tiyatroya kadar sanatın birçok dalını yaklaşık 200 sanatçıyla sahneye taşıyan muhteşem bir müzik ve dans gösterisini izleyiciye sunacağız. Sahnede 90 yılı bir köprü olarak işledik. Geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüyüz. Etkinlikte bale, operanın da olduğu, özel bir senaryo ve anlatıcılı sahne şovu hazırladık. İzleyicilerin zihninin bir dakikasının bile boş kalmayacağı özel bir sahne temsili olacak, kaçırmamak gerekir.'

Ankara'da 90. yıl kutlama etkinliğini aralık ayı içinde yapmayı planladıklarını belirten Belviranlı, özel sergilerle de kutlamaları destekleyeceklerini vurguladı.

Belviranlı, İzmir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin, Bursa'da Genel Müdürlüğe bağlı birimler ile senfoni orkestraları olan illerde 90. yıla özel etkinliklerin halen yapıldığını belirterek, 'Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl, dramatik sahne gösterimize herkesi bekliyoruz. Biz sanatçıların istediği şey 'talep'. Biz bu talebi gördüğümüzde arz etmekten hiç geri durmuyoruz. Ne olur bizi takip etsinler. Bu destekle çok daha güzel işler yapacağız.' şeklinde konuştu.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu