Medine

Hac dönüşü, ziyarete gelecek misafirlerine ikram edecekleri hurma seçimini özenle yapan hacıların bir kısmı, hurmalarını Medine şehrinin içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu ise alışveriş için kentin çevresinde bulunan hurma bahçelerini tercih ediyor.

Hurma bahçelerine özel araçlarla götürülen hacılar, "mebrum, acve, sugay, amber, mecdul, sukkari" gibi adlarla anılan hurma çeşitleri arasında seçim yapıyor.

Hicaz bölgesindeki Medine, Suudi Arabistan içerisinde en çok hurmanın yetiştirildiği yer olarak biliniyor.

"En çok Türk hacılar hurma alıyor"

Medine'de 20 yıldır hurma bahçesi işleten Süleyman Uzunoğlu, hacıların bu yıl hurmaya çok teveccüh ettiğini ve çoğunluğunun hurmalarını Medine'de aldığını söyledi.

Hacıların en çok tercih ettiği hurma türünün mebrum olduğunu belirten Uzunoğlu, "Onun haricinde peygamber hurması, acve hurması, taze yaş hurma, amber ve sefa hurmalarını çok tercih ediyorlar." dedi.

Suudi Arabistan'da 250'ye yakın hurma türü olduğunu belirten Uzunoğlu, bunların 50'ye yakınının Medine ve çevresinde yetiştiğini, Türklerin tercih ettiği hurma türünün ise 20'yi aşmadığını ifade etti.

Türk hacıların aldığı hurmaları Medine'den Türkiye'ye kargoyla gönderdiklerini dile getiren Uzunoğlu, "Suudi Arabistan'da hurmayla ilgili kimyasal ilaç kullanımı yasak. Buradaki hurmaların hepsi organiktir." diye konuştu.

Hurmanın doyurucu olduğunu ve bağışıklık sistemini rahatlattığını açıklayan Uzunoğlu, "En çok Türk hacılar hurma alıyor. Türk milleti misafirperver olduğu için gelenlere zemzem suyu ve hurma ikram ederler. Türkiye'de hurma olmadığı için hurmanın çoğunu buradan alıyorlar." ifadelerini kullandı.

AA