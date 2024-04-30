Başkent Banjul'da 7-28 Nisan'da VIP koruma eğitimi da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda verilen özel eğitime 351 Gambiyalı asker katıldı.

Eğitimin kapanış törenine Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie, Gambiya Genelkurmay Başkanı Mamat Cham ve çok sayıda asker katıldı.

Büyükelçi Oba, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gambiya'ya destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oba, verilen eğitimin hem İİT Zirvesi sırasında hem de zirve sonrasında Gambiya güvenlik güçlerine fayda sağlayacağını söyledi.

Gambiya Savunma Bakanı Njie, Türkiye'nin Gambiya'nın güvenilir kalkınma ortağı olduğunu kaydederek, Türkiye'ye desteği için teşekkür etti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten övgüyle bahseden Njie, Türkiye-Gambiya ilişkilerinin iyi bir düzeyde ilerlediğini ifade etti.

Gambiya Genelkurmay Başkanı Cham ise Türkiye'nin süregelen desteği için şükranlarını sunarak, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesinin önemini dile getirdi.

Törenin ardından Türk heyeti onuruna verilen akşam yemeğinde, Gambiya Silahlı Kuvvetler Bandosu, başta İzmir Marşı olmak üzere çeşitli eserler çaldı.

Gambiya, 4-5 Mayıs'ta 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesine ev sahipliği yapacak.