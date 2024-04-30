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Gurbetçilere ait boş evlerin çoğunlukta olduğu belirtilen mahallede, sabah hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.

Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı.

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