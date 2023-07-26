İSTANBUL- Hadise, unutulmaz şarkıları ve muhteşem performansıyla harikulade bir geceye imza atacak. Her konserinde kusursuz bir sahne performansı sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile yine izleyenleri büyüleyecek.
İSTANBUL- Hadise, unutulmaz şarkıları ve muhteşem performansıyla harikulade bir geceye imza atacak. Her konserinde kusursuz bir sahne performansı sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile yine izleyenleri büyüleyecek.
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