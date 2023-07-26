İSTANBUL- Hadise, unutulmaz şarkıları ve muhteşem performansıyla harikulade bir geceye imza atacak. Her konserinde kusursuz bir sahne performansı sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile yine izleyenleri büyüleyecek. 

Geleneksel Türk okçuluğu Almanya'da yaşatılıyor Geleneksel Türk okçuluğu Almanya'da yaşatılıyor

HABER: BÜLENT ÇAMCI 