Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Emir Taha – Huyu Suyu

2– Reynmen – Melek

3– Irmak Arıcı – Söz YaşlarI

4– Emir Can İğrek – Akşamcı

5– Diyar Pala – Uzak Ol

6– İrem Derici – Senin Hastan

7– Yaşlı Amca – Yıldızlara Bak

8– Feride Hilal Akın – Yağmurlar

9– İkilem – Bir Sebebi Var

10– Zeynep Bastık – Boş Yapma





‘’MAŞALLAHI VAR’’

Magazin dünyasında yaptığı her şarkısıyla her açıklamasıyla gündem olan Demet Akalın geçen hafta güzellik sektörüne adım attı ve kendi makyaj ürünlerini satışa sundu. Birçok ünlü isim makyaj dünyasına adım attı fakat hiçbiri adından bu kadar söz ettiremedi. Demet Akalın bu ürünler için uzun bir süre kafa patlamış, reklam filmine kadar çekmiş. E sevenleri de onu yalnız bırakmadı. Hafta sonu kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtim ve Trendyol üzerinden satışa sunulan ürünleri için talebin yoğun olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Demet Akalın, ‘’Satışlar çok güzel, maşallahı var. Bir sene kafa patlattım, vallahi talep yoğun. Daha da çıkaracağım, rakiplerim kuduracak.’’ dedi. Demet Akalın’ın azmi bambaşka. Neye el atsa hakkını veriyor. Şarkıları tuttu, televizyon programı tuttu, eşinin kebapçısı da tuttu, kendi makyaj ürünleri de tuttu. Azim bir canlı varlık olsa Demet olurdu.





‘’PHOTOSHOP YOK’’



Geçen hafta Naz Elmas’ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar damga vurdu. Naz Elmas’ın paylaştığı fotoğrafların photoshoplu olduğu iddia edildi. Kimse de Naz Elmas’a sormadı, herkes hemen bir eleştirdi. Kendisine ulaştım ve fotoğraflarda photoshop olup olmadığını sordum. Her zaman olduğu gibi doğal bir açıklama yaptı. Fotoğraflarında photoshop kullandığı iddialarına Naz Elmas, ‘’İddialar saçma, diz kapaklarıma neden shop yapayım? Fotoğrafta öyle çıkmış. Alt bacaklarım bir hayli ince olduğu için verdiğim pozlardan dolayı da insanlar photoshop yaptığımı sandı. İlginç, photoshop baya merak uyandırıyor.’’ dedi.





HADİSE’DEN TİKTOK’A ÖZEL KONSER!



Hadise TikTok uygulaması için akustik bir konser çekti. Çekimleri yaklaşık 3 saat süren konser 31 Aralık Yılbaşı günü yayında olacak. Eski yeni hit olmuş şarkılarını seslendiren Hadise sevenlerine sürpriz cover şarkılar da söyledi.





IŞIN’IN GAZİNOSU



Işın Karaca, 31 Aralık akşamı 21.30-00.30 saatleri arasında online konser verecek. Şarkıcı, Türk sanat müziğinden popa, arabeskten latin müziğine kadar uzanan geniş bir repertuvar hazırladı. Üç saat sürecek etkinlikte şarkıcının performansının yanı sıra İnce Saz ekibi, Zenne gösterisi, Latin müzikleri ve solistler de olacak.

Işın Karaca, yılbaşı günü madem sevdiklerimizle sahnede buluşamıyoruz o zaman biz onların evine sahne kuralım fikriyle yola çıkılan #eveğlence adlı projesi, konser verecek. Organizasyon, dokuz aydır çalışamayan müzik sektöründeki ; maddi yardıma ihtiyacı olan tüm müzisyenlere nefes olma hareketi olacak.





Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor



Bir süredir yurt dışında yaşayan Rabia Ünal, müzik serüvenine ilk teklisi 'Kandır' ile başlıyor. Renkli ve dinamik klip, Mustafa Özen yönetmenliğinde 12 saatte çekildi. Bugün tüm dijital platformlarda By Burak Production&DMC etiketiyle yerini alacak. Sözü, müziği ve düzenlemesi Burak Öksüzoğlu'na ait 'Kandır', şarkıcının, sesiyle fazla oynanmadan, tamamen organik ve atmosferin enerjisine göre kaydedildi.





ÇOK YÖNLÜ POPÇU OĞUZ



Profesyonel müzik hayatına besteci ve yorumcu olarak devam etme kararı alan Oğuz, sözü ve müziği kendisine ait, düzenlemeleri Alper Atakan tarafından yapılan 'Mesafe' , 'Ben Çok', 'Aklımda Biri' ve 'Canımı Yakıyorsun' şarkılarından oluşan ilk 4 şarkılık EP albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Alper Atakan prodüktörlüğünde hazırlanan, genç ve yetenekli müzisyen Oğuz'un ilk albümünün çıkış şarkısı 'Mesafe' nin klip çekimleri İlay Alpgiray yönetmenliğinde tamamlandı. Oğuz'un '4’te 4’ albümü Boss Records etiketi ile 4 Aralık 2020 tarihinde tüm dijital platformlar ve radyolarda yayında. Gençlerin yolu açık olsun!

ÜRETKEN CAN YÜCE

Birbirinden başarılı hit şarkılara imza atarak Youtube da toplamda 500 Milyon tiklanmaya yaklaşan ünlü sosyal medya fenomeni Can Yüce (Yücex) uzun aradan sonra yeni tekli çalışmaları ''Yeşil'' ve ''Sahi'' şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sundu. Sosyal medya da ''Aklım Gider Aklına'' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran büyük başarı yakalayan Can Yüce, uzun aradan sonra kısa sürede oldukça ilgi gören ''Yeşil'' şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının sözü ve müziği kendisine ait. 14 Aralık 'ta tüm dijital platformlarda yerini alan Sahi'nin söz ve müziği Can Yüce' ye düzenĺemesi son dönemin başarılı genç yeteneklerinden Esad Fidan'a ait. Can Yüce’ye helal olsun, yaklaşık 1 ay arayla iki şarkı çıkarmak özellikle bu devirde zor iş. Tebrikler!

MİLYONLAR ONU SEVDİ

Sosyal medyada fenomenleri son günlerde yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. TikTok ve İnstagram fenomenleri arasında Cellat36’yı bilmeyeniniz yoktur. Özgür Deniz Cellat çektiği videolarla instagram’da 1 Milyon, TikTok’ta 4 milyon takipçiye ulaştı. 5 Haziran 1999 Kars Sarıkamış doğumlu olan Özgür Deniz müzik ile de oldukça ilgili, ben sesini beğeniyorum ve birçok fenomenden daha vizyon sahibi olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda müzik piyasasında da adından söz ettirebilir. Cellat'ı rakiplerinden farklı kılan ise hayranlarıyla kurduğu iletişim. Kimi ona baba diyor kimi onu arkadaş olarak görüyor. Ama samimiyet bambaşka. ÖDFC’nin desteği artık bizlerin bile fark ettiği bir durum haline geldi. Gencecik yaşta büyük kitleye ulaşmak başarıdır, bu başarısını herkes kutlamalı.