Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Buray – Alaz Alaz

2– Melike Şahin - Nasır



3– Sefo – Toz Duman

4– Yalın – Yaz Gülü

5– Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

6– Kaan Boşnak – Barbar

7– Sefo – Toz Duman

8– Revart – Hatırla

9– Faruk Sabancı & Norm Ender – Bulamazdım

10– Hadise – Hay Hay





YAZ HİTİ OLUR MU?

Demet Akalın sözü ve müziği Sinan Akçıl'a düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait Bi Daha Bi Daha şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının alt yapısı 2010'lardaki Demet Akalın'ın şarkılarını anımsatsa da şarkıdaki ruh o dönemin ruhu değil. Son derece arabesk kokan sözler ve yorum ile şarkının yaz hiti olacağını düşünmüyorum. Elbette ki dinlenecektir fakat bir Afedersin, bir Mucize, bir Aşkın Açamadığı Kapı olur mu? Şüpheli. Ozan Çolakoğlu'nun aranjesi de şarkıyı aman aman bir yaz hitine dönüştürememiş diye düşünüyorum. Fakat şarkının slow hali eminim ki çok şık olmuştur. Akalın paylaştığında şarkının slow haline bayılmıştım. Gümbür gümbür bir hit bekliyordum. Gökhan Şahinli, Ersay Ünerli, Emrah Karadumanlı, Erdam Kınaylı Demet Akalın albümlerini özledik. Her şarkıdan sonra sevgiliye kapak yaptığımız o şarkılar.. Şarkının olumlu ve olumsuz taraflarını belirttim unutulmamalı ki Demet Akalın’sız bir yaz yoktur. İlla ki dinlenecektir.



HADİSE TRENDLERDE ZİRVEYE YÜKSELİYOR

Hadise sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner'e ait Hay Hay adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı başından sonuna kadar buram buram Ersay Üner kokuyor. Yurt dışında da böyledir: Bir müzik adamının yaptığı şarkı hemen fark edilir ve ‘Bu şarkı o ismin ellerinden çıkmıştır’ denir. Ersay Üner’de artık klasikleşti ve yaptığı her eser onun ustalığına ustalık katıyor. Uzun yol şarkısı olmuş diyebilirim. Hadise bu tarz vamp şarkıları kendisine yakıştırıyor. Pop müziği diğer tarzlarla o kadar güzel harmanlıyor ki bir şekilde dinleyiciye yediriyor. Yakında elektronik yaparsa hiç şaşırmayalım. Elbette ki kıpır kıpır bir yaz şarkısı değil fakat kaliteli bir şarkı diyebiliriz. Şarkı çıktığı ilk günden beri YouTube Trend Videolar Listesinde yükselişine devam ediyor, zirveye konuyor.





KAVGANIN YERİNİ NAZAR BONCUKLU EMOJİLER ALDI

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki kavga yerini nazar boncuklu emojilere bıraktı. Geçen hafta ikili birbirini yerden yere vururken kirli çamaşırları ortaya dökerken şu anda birbirlerine kalpli, nazar boncuklu emojiler atıyorlar. Vallahi ben şaşıyorum. Kendilerinin lanse ettiği şekilde bu kadar 'Yanlış' anlaşılmadan sonra insanlar birbirine nasıl nazar boncuğu atabiliyor? Bu kavgalardan sonra vallahi billahi ben utandım. Allah kimseye bu tarz olaylar yaşatmasın. Ben bu lafları birine söylesem sonra nazar boncuğu atmayı geç merhaba bile demezdim.





SHOP YOKMUŞ TERAPİ VARMIŞ

Son dönemde formda görüntüsüyle dikkat çeken Deniz Seki sırrını açıkladı. Instagram'dan paylaşım yapan Seki "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu düştü. Demet Akalın, İrem Derici, Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu gibi birçok ünlü arkadaşı ise, buz terapisiyle ilgili Seki'yi soru yağmuruna tuttu. Hiçbir ünlünün kilosu, boyu ve posu hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Fakat ünlüler bu kilo paylaşımlarını vs. haber olmak için yapıyorsa elbette ki eleştirmeye açık hale geliyorlar. Şimdi de Deniz Seki sayesinde bir buz terapisi konuşulacak. Peki ama bu bir reklam değil mi? Bal gibi de reklam. İstediğiniz terapiyi yapın ya da istediğiniz makineyle vücudunuza işlem yaptırın fakat sağlıklı olan sağlıklı beslenip spor yapmaktır. Keşke insanlara bunu aşılayabilseniz.





Ceylan Koynat ve Bahtiyer Özdemir’den “Tek Tabanca”

Yapmış olduğu coverlar ile bugüne kadar adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı Ceylan Koynat, Bahtiyar Özdemir ile ortak çalışması olan yeni şarkısı “Tek Tabanca” ile dinleyiciyle buluştu.

Sözleri Sezgi Erciyas’e, aranjesi ise Ercan Bal’a ait olan şarkı Sez Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.





'FERİT ÖZKAN''DAN YAZA ''DARBE''!

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve eğitimini de bu yönde sürdüren Ferit Özkan, yeni şarkısı ''Darbe''yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Seçkin Özer, Ferit Özkan ve Aydan Erdil’e ait olan şarkının kariyer basamaklarını hızlandıracak güçte iddialı aranjesi ve müzik yönetmenliğini ise yine Seçkin Özer üstlendi.

Güçlü sesiyle ve klipteki samimi halleriyle kendi müzik ve video stilini inşa etmeye çalışan Ferit Özkan'ın yeni şarkısı aşktan, sevgiden ve tüm iyi niyetlerden darbe yiyen herkesin hikayesi olmaya aday.





FERHAN METİN’DEN KİTAP SÜRPRİZİ: Şafak Kokusu & Suna



Yazar Ferhan Metin, uzun yıllar radyo programcılığı yaptıktan sonra ilk kitabı ‘Şafak Kokusu & Suna’ ile okuyucularla buluştu. Kitabın ilk lansmanı 8 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Vedat Sakman, Soner Olgun, Naim Dilmener, Bilal Özcan, Elif Nun, Arzu Altıntaş gibi isimler kitaba ön okuma yaptılar ve kitapla ilgili yorumlar yaptılar. Ferhan Metin yeni çıkan kitabıyla ilgili ‘’Kitabıma kattığı yorumlarıyla beni onurlandıran birbirinden değerli yazar ve dostlarıma teşekkür ediyorum.’’ açıklamasını yaptı.





RONALDİNHO CZN’YE HAYRAN KALDI

Ronaldinho, CZN Burak'ın yemeklerine hayran kaldı. CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Dubai'deki mekanında dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı. Paylaştığı yemek video'larıyla dünya çapında üne sahip olan şefin, son konuğu olan Ronaldinho oldu. Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, Özdemir'in yaptığı yemeğe yardım etti. Özdemir, yemekten sonra ise futbolcunun üzerinde Brezilya forması olduğu pasta hazırlayarak, Ronaldinho'ya servis etti. Futbolcu, mekana abisi ve yeğeniyle giderek, Özdemir'in yemeklerini yedi. İkilinin eğlenceli hallerini şef, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde ise Marcelo ve Cristiano Ronaldo'yu ağırlamıştı.





EUROVİSİON’A GİDEBİLİRİZ

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda konuştu. Eren, yetkililerin uzun bir aradan sonra Eurovision’la tekrar bağlantıya geçtiğini açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl’dan bahseden Eren, “Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” dedi.

MABEL YA DA EDİS GİTMELİ



Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil edecek çok güzel isimler yer alıyor. Mabel Matiz, Edis, Aynur Aydın, Cem Adrian gibi müzikal bilgi ve birikimi olan isimler kesinlikle bu yarışmada ülkemizi temsil edebilir. Bu yarışmaya popüler olan isimlerin katılmasına da gerek yok. Eurovision’daki bütün algılar kırıldı, artık dünyaya bir mesajı olan değer görüyor. Ne olursa olsun, ülkemizi daha iyi tanıtmak için bu yarışmada olmalıyız.

DEMET’İN ŞARKISI HADİSE’YE Mİ YAZILDI?

Sosyal medyada bu iddia çok konuşuluyor. Sözü ve müziği Sinan Akçıl imzalı Bir Daha Bir Daha şarkısının yıllar önce Hadise için yazıldığı iddia edildi. İddialara göre Aşk Kaç Beden Giyer albümü çıktığında Hadise’nin afişleri Sinan Akçıl’ın Astoria Residance’taki dairesinin (stüdyosunun) karşısındaki binaya asılmıştı. O dönem çıkan haberlerde Sinan Akçıl’ın durumdan rahatsız olup evinden taşındığı söylenmişti. Demet Akalın’ın yeni şarkısında geçen “Ben artık çektim o fişini, yırttım afişini.” sözleri Hadise’ye gönderme olarak algılandı.