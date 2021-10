Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum

2– Edis – Arıyorum

3– UZI – Cindy

4– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

5– Sura İskenderli – YOK

6– Ayla Çelik & Hakan Altun – Seviyoruz Hala

7– Batuflex – Dalga

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Merve Özbey – Yerle Yeksan

10– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim



DEMET AKALIN ELİNİ UZATTI



Almanya’da yaşayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı ‘O Ses Almanya’da sesi ve dikkat çeken yorumuyla tüm dünyanın gündemine oturdu. Şarkıcı Tan Taşçı, Zeynep’i tebrik edip duygulandığı yönünde paylaşım yaptı. Akalın ise Zeynep Avcı için İstanbul’da sahne hazırlıklarına başladı. Demet Akalın, Zeynep Avcı’nın fotoğrafına, ‘’İstanbul’da sahne alman için girişimler başladı.’’ yorumunu yaptı. Ben ise şöyle düşünüyorum: Zeynep’in Türkiye’de harcanabileceğini düşünüyorum. Türkiye’de Zeynep gibi çok ses var. Evet, şarkıyı çok güzel yorumlamış ama Türkiye’de benzeri çok olduğu için değerini, kıymetini bilemeyebiliriz.





DEMET’İN ŞAKASINA GÜLBEN’DEN YORUM



Demet Akalın Bodrum’da verdiği konserde Antalya’ya bir okul yaptıracağını "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" cümleleriyle duyurdu. Akalın, haberle ilgili @popbizde hesabına yaptığı yorumda ‘’Herhalde şaka’’ ifadelerini kullandı. Akalın’ın bu yorumuna Gülben Ergen ise ‘’Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi benim yıllardır emeğimi iyi bilenlerdensin sen…’’ cümleleriyle karşılık verdi. Çıkan haberlerle ilgili ben, Gülben’in bir hayli kırıldığını düşünüyorum ama eski iki dostun polemiğinde üstesinden geleceğine inanıyorum.





HADİSE KENDİ MARKASINI ÇIKARDI



Şarkılarıyla milyonların dilinde olan Hadise artık giyim sektöründe attığı adımla birçok insanın yaşamına dokunacak. Hadise bugün kendi markasını çıkardı. ‘’Bedenlerimizi, duruşumuzu özgürleştirmeliyiz, hapsetmemeliyiz. ‘’ diyen Hadise’ye sevgilisi Mehmet Dinçerler de destek verdi. Hadise’nin Kert adını verdiği markası 12 Ekim'de gittigidiyor'da yerini aldı.

GÜLŞEN'İN STİLİ GÜNDEM OLDU

Şarkıcı Gülşen geçen akşam İzmir'de sahne aldı. Gülşen'in İzmir sahnesinde giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu. Kıyafeti görür görmez bayıldım. Nazarlardan korunsun. Özgürlük ona o kadar çok yakışıyor ki anlatamam. Kıyafetleri, duruşu bambaşka bir stili yansıtıyor. Aslında herkesin özgürlüğüne hitap ediyor. İsteyen istediğini giyer. diyor. Ben İzmir sahnesindeki stiline bayıldım. Kendisine gelen eleştirilere "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.





SESSİZ SEDASIZ DÜĞÜN



Geçen sene nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan düğününü ertelemişti.

Kayı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Arzu & Ömer Sabancı’nın yalısında dünya evine girdi. Merkür retrosuna aman dikkat. Herkes bu ara Retro falan diyor. Nazarlara dikkat etsinler, çok güzel yakışmışlar.





ŞARKISININ YIL DÖNÜMÜNÜ KLİPLE KUTLADI



“Deeply” “Never Started” gibi yaptığı şarkılarla müzik dünyasında dikkat çeken genç yetenek Nilhan, tam bir yıl önce yayınladığı sözü kendisine, müziği Demir Yurdabayrak’a ait olan, Ceaus’la ortak projesi “Bir Anda” yı Murat Can Oğuz yönetmenliğinde kliplendirdi. Yakında yeni şarkısını yayınlayacak olan Nilhan, yeni üretimleri için heyecanlı olduğunu ve bir an önce dinleyicilerle buluşturmak için sabırsızlandığının sinyalini verdi.





Can Aydıner'in sürprizleri var



Benim Ol ve Zamanı İzle adlı teklileri adından söz ettiren Can Aydıner yeni teklisi için kolları sıvadı. Yorumculuğunun yanı sıra besteleri ile de dikkatleri üzerine çeken genç müzisyen ‘’İlk 2 şarkım çok beğenildi, bu da onlar kadar beğenilecek.’’ diyerek sürprizler de olabileceğini duyurdu.



Can Ürkmez'den yeni tekli: Ya Meraktan



Çıkardığı Düş Peşime adlı şarkı ile adından söz ettiren popçu ve opera sanatçısı Can Ürkmez yeni pop teklisi Ya Meraktan'ı müzik severlerin beğenisine sundu. Volistanbul etiketiyle çıkan şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Gürkan Murat 'a ait. Video klibi ise Buğra Karaçam yönetmenliğinde çekildi.

Şarkısı için iddiasını ortaya koyan genç müzisyen, ‘’Artık en hit şarkılar bende sürprizlerime hazırlıklı olun.’’ dedi.

''KARMA''NIN GÜCÜ!

Güçlü sesiyle ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat çeken ''Müjde Kızılkan'', yeni şarkısı ''Karma''yı tüm müzik platformlarında dinleyicisiyle buluşturdu.

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde ise Tolga Erzurumlu'nun imzası var.

''Karma''da ''Müjde Kızılkan''a Türkiye'nin en güçlü caz konserlerinde ve festivallerinde yer alan, sesiyle de dinleyicisini büyüleyen ''Deniz Taşar'' eşlik ediyor.

Hayatın şaşmayan adaletine tanık olan herkesin şarkısı olmaya aday ''Karma''nın, güçlü enerjisi ''Müjde Kızılkan''ın sesiyle harmanlanınca şarkı kısa sürede çok sevildi.

''ŞEBNEM TOVUZLU'' SESİYLE VE GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ!

Azerbaycan’da ve Türkiye'de güçlü sesine eşlik eden güzelliğiyle ve yorumuyla her projesinde dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı ''Şebnem Tovuzlu''nun yeni projesi ''Nifret'' tüm platformlarda yayında.

Sözü ve müziği Rəhman Allahverdiyev'e ait olan şarkının iddialı aranjesinde ise İsmayıl Əlizadə imzası var.

Son dönemlerde Türkiye'de verdiği konserlerle ve başarılı sahne performanslarıyla büyüleyen ''Şebnem Tovuzlu'nun yeni projesinin klibi de kısa sürede ilgi çekti.