29 Ağustos 2023; Galatasaray Molde’yi 2-1 yenmiş, Şampiyonlar Ligi bileti alınmış, herkesin keyfi yerinde. Tabii 1 kişi hariç; o da maç sonu keyifsiz, suratında bir sitemle stadyumdan ayrılan Berkan Kutlu. Her seferinde elinden geleni yapmasına rağmen anlamsız zamanlarda aldığı gereksiz tepkilerden bunalan Berkan, o gün bir ayrılık kararı verdi. Maç sonu sadece onun suratı asıktı, dün gibi hatırlıyorum. Genoa’ya kiralandı Berkan, bu arada Genoa bonservisiyle alsa, kiralık değil bonservisiyle gidecekti. Kader işte, bir hava değişikliği de iyi gelecekti ona. Kalitesi Genoa için yeterliydi ancak şöyle düşünün; 3-5-2 oynayan bir takımda hoca 1 defansif orta saha, 1 ofansif orta saha ve 1 merkez orta saha tercih ediyor ve kadroda Berkan dahil 6 merkez orta saha var. Kimse bakmadı Genoa ne sistemle oynar, Berkan neden oynayamıyor, gelen geçen yine adamı gömmeye başladı. İşte orada Galatasaray’dan yılın en çok eleştirilen ama en kritik hamlesi geldi, Berkan geri çağrıldı. Yine bir ton laf, eleştiriler vs ama Berkan bu kez kulağını kapadı, hoca nereye koyarsa orada oynadı azimle. Sol bek oynadı, stoper oynadı. İşte o Berkan dün ise şampiyonluk golünü attı. Ben bu yazıyı tamamen Berkan’a ithaf ediyorum, çünkü sonuna kadar hak etti. Sezon başında küsüp giden Berkan devre arasında geri döndü, bir de şampiyonluk golünü attı. Azim burada önemli faktör ancak kaderinden de kaçamazsın. Ne demiş Sezai Karakoç; Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır…