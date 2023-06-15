ANKARA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’nın Milli Kurtuluş Günü’nü ve Şuşa Beyannamesi”nin yıl dönümünü kutladı.

Fidan paylaşımında, “Bugün hem #CanAzerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan “Şuşa Beyannamesi”nin yıl dönümü. Kutlu olsun! Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle #TekMilletİkiDevletiz.” İfadelerini kullandı.

Ayrıca paylaşımında Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov’u da etiketledi.

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HABER:MERVE ELÇİ