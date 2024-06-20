Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın Barsinghausen'deki kamp merkezinde soruları yanıtladı.

Taraftarın desteğinin çok kıymetli olduğunu belirten Altıntop, "Bu çok gurur verici. Bayrağımızı sahiplenmeleri çok kıymetli. Biz de bunun karşılığını sahada en iyi şekilde vermek istiyoruz. İlk maçla da bunu başarabildik." diye konuştu.

A Milli Takım'ın 2-1 kazandığı Gürcistan maçına değinen Altıntop, "Turnuvada maçlar hep ortada gidiyor, 1-2 pozisyon fark yaratıyor. Gürcistan maçında da öyle oldu. Bizim takım olabilmemiz önemli. Saha içinde kompaktız. Yediğimiz golde de herkes topun arkasındaydı. Yediğimiz golde biraz dikkatsizlik vardı. Düzelteceğimiz çok şey var. Bir süreç içindeyiz. Genç bir takım olduğumuzun da altını çiziyoruz. Olumlu şeyler de var. Özgüvenimiz ve cesaretimiz fark yaratacaktır. Günün sonunda haklı bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Hamit Altıntop, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı golü, kendisinin Kazakistan'a attığı gole benzeterek, "Topun uçuş şekli ve o köşeye gitmesi, Kazakistan'a attığım goldeki gibi oldu." ifadelerini kullandı.

"Arda konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı"

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın genç yıdızı Arda Güler'den övgüyle söz ederek, "Gösterdiği duruş ve karakter onu buralara getirdi. Bu durum formayı kapmasına da sebep oldu. İstemek çok önemli ama bedelini de ödemek lazım. Arda, sakatlığına ve ilgiye rağmen konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Daha 19 yaşında. Oyun için de inişler ve çıkışlar olabilir. Ekip olarak bu iniş ve çıkışlara hazırlıklıyız. Arda'yı çok fazla anlatmamıza gerek yok. Yeteneği ortada. Onun futbola yaklaşımı da başarıyı getiriyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor ve büyük resme bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in Arda Güler'e çok önemli yatırım yaptığını vurgulayan Altıntop, "Kulüp, benimle de istişare etti. Yeteneğine inandılar. Orada en önemli kriter başarılı olmak ve kupalar kazanmaktır. Arda'da bu özellikler var. Bugün olmasa yarın kesinlikle o formayı kapacaktır. Toni Kroos, takımdan ayrıldı. Arda, ondan daha iyi işler yapabilecek potansiyele sahip." şeklinde konuştu.

"Samet'in bu performansı bizi şaşırtmıyor"

Hamit Altıntop, Samet Akaydin'in Gürcistan maçında sergilediği başarılı performanla ilgili "Bazen inişler ve çıkışlar olabilir. Samet için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Samet, tırmanarak buraya geldi. Adana Demirspor'daki performansı onu Fenerbahçe'ye götürdü. Sonra da Yunanistan'a transfer oldu. Orada da iyi performans gösterdi ama takımın performansı defans oyuncusunu etkiliyor. 1-2 defa hata yaptı ama futbolun doğasında bu var. Duruşu ve karakteri çok kıymetli. Samet'in bu performansı bizi şaşırtmıyor. Bu takımı ileri taşıyabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grupta sıradaki maçı Portekiz ile yapacaklarını aktaran Altıntop, şunları kaydetti:

"En iyi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Portekiz bu kupayı 2016'da kazandı. Belki de en tecrübeli ve en tecrübesiz takım karşılaşacak. Bizim için ilk hedef kazanmak. İkinci hedefimiz ise oyunumuzu geliştirmek. Hazırlık maçlarında çok gol atamadık ama burada 3 gol attık. Gürcistan maçını da geride bıraktık. Gelecek maçlara odaklanıyoruz. Bir maçımız bitti, 6 maçımız kaldı. Maçların da hakkını vermek istiyoruz. Hayallerimiz var. Maç maç gitmek istiyoruz. İlk olarak da gruptan çıkmak istiyoruz."

Her maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Altıntop, "Grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz. İkinci olursak onu da kabul edeceğiz. En iyisini yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki turlarda da büyük ülkelerle elbette karşılaşacağız. Bu yüzden 'Gruptan kaçıncı olarak çıkalım.' tartışmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Gürcistan maçında olumsuz bir hava vardı ama hocamız dokunuşlarıyla durumu düzeltti"

Milli takım oyuncularını geliştirmeyi hayal ettiğini belirten Altıntop, "Bu oyuncu grubunun saha dışında da sorumluluklarını bilmesi gerekir. Daha bilinçli hareket ederlerse performansları artacaktır. Her maç iyi oynama şansınız yok. Doğru anlayış ile sahanın içinde kalırsanız istediğiniz skoru elde ederseniz. Gürcistan maçında olumsuz bir hava vardı ama hocamız dokunuşlarıyla durumu düzeltti. Sadece skor odaklı gitmiyoruz. İçerik de önemli. İçeriğin kalitesi artarsa bu sonuca da yansıyacaktır." diye konuştu.

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili "Hocamızın ilk günden itibaren burayı benimsemesi ve mesai yapma şekli çok kıymetli. Düşüncelerini paylaşan ve bunu takıma yansıtan bir hoca. Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bunu korumamız lazım. Bunu sürdürülebilir bir hale getirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Willy Sagnol kadar olamıyoruz"

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol'un milli oyuncularla ilgili görüşlerini değerlendiren Altıntop, "Bütün oyuncularımıza sahip çıkmamız lazım. Willy Sagnol kadar olamıyoruz. Onları da tebrik etmek lazım. İyi bir süreç yaşıyorlar. Diğer maçlarını da heyecanla bekliyorum. Onlar da burada puanlar alabilir. Gürcistan maçında beni üzen bir şey var. Türk milletine rica ediyorum. Karşı takımın milli marşına saygı gösterelim ve ıslıklamayalım. Karşı taraftan da aynı duruşu bekliyoruz. Karşı taraf da saygıyı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un durumuna değinen Altıntop, "Semih burada olmaktan mutsuz değil, oynamamaktan mutsuz. Oyuncular süre alamadığında mutsuz olabilir. Semih daha 19 yaşında. Belki burada tarihin en fazla gol atan oyuncusu olacak. Daha çok uzun bir yolu var. Enerjisi çok iyi. Onunla özel olarak da ilgileniyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Wirtz, Musiala ve İlkay çok güzel performans gösterdi"

Şampiyonada Almanya'nın performansını beğendiğini dile getiren Altıntop, "Almanya ilk iki maçı kazandı. Florian Wirtz, Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan çok güzel performans gösterdi. Kasım ayından beri mesafe kat ettiler. Takım olma yolunda çok güzel şeyler yaptılar. Ev sahibi olmanın avantajı da var. Arnavutluk'un da çabası, arzusu ve tutumunun örnek alınması gerekir." dedi.

Turnuvadaki goller ve oyuncularla ilgili görüşlerini belirten Altıntop, "Shaqiri'nin İskoçya'ya golü inanılmazdı. Romanya'nın ilk attığı gol de güzeldi. Bizim kardeşlerimizin de golü güzeldi. Turnuva çok keyifli geçiyor. Ayrıca bizim oyuncular dışında Musiala'yı çok beğendim. Cesareti ve özgüveniyle inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. İtalya'da Barella inanılmaz bir orta saha." ifadelerini kullandı.

"İsmail'in geleceğini düşünmeliyiz"

Hamit Altıntop, milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu hakkında şunları kaydetti:

"İsmail'in burada olması çok değerli. İsmail'in elemelerdeki performansı bizi buraya getirdi ama onun geleceğini düşünmeliyiz. Onu hazırlıyoruz. Çalışmayı çok seviyor. Takımla idmana çıkıyor. Birkaç dakika da olsa süre alabilir. İrfan Can Kahveci de koşulara başladı. Gelecek günlerde topla idmana başlayacak. Grup maçlarında olmasa da sonraki turlarda umarım her oyuncu süre alır."

Bu jenerasyona güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Altıntop, "Bu jenerasyona cesaret vermek, sahiplenmek ve iyi gitmediğinde destek olmak önemli. Yetenekli olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu yol ahlaktan, edepten, futbol kültürünü kabul etmekten ve çok çalışmaktan geçiyor. Bu arkadaşlarımızı en iyi şekilde desteklemek gerekiyor. Biz de ihtiyaçları olduğunda bu arkadaşlarımızın yanında olmalıyız." şeklinde konuştu.

Hamit Altıntop, görev süresiyle ilgili soru üzerine, "18 Temmuz'da bir seçim olacak. Devam etmem turnuvaya bağlı değil. Kendi kararımı almalıyım. Turnuvadansonra bu kararımı değerlendireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeşlerimiz Dünya Kupası'na gider umarım"

Hırvatistan'ın son yıllarda çok güzel bir jenerasyon yakaladığını belirten Altıntop, "Hırvatları tebrik etmek lazım. Jenerasyondan biz de bahsediyoruz. Onlar o jenerasyonun suyunu çıkardı. En iyisini yaptılar. Umarım bu durum bizim jenerasyona da nasip olur. Belki daha iyisi nasip olur. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. O tecrübe bize nasip olmadı ama bizim kardeşlerimiz Dünya Kupası'na gider umarım. Onlara bu durum özgüven tecrübe ve kalite katacaktır." açıklamasını yaptı.

Altıntop, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile ilgili görüşlerini de "Ronaldo'nun kıymetini bilmeliyiz. Onun sahada olması çok büyük bir zenginlik. Yaklaşımını takdir ediyorum. Olayı hiçbir şekilde küçümsemiyor. Çok ciddi ve sıkı çalışıyor. Genç futbolcular için çok büyük bir örnek." ifadeleriyle aktardı.