Ankara

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, erken doğum sebebiyle kalıcı görme kaybına yol açan prematüre retinopatisi (ROP) ile dünyaya gelen Hamza bebeğin hızla cerrahi operasyona alınabilmesi için hem Sağlık Bakanlığı hem de uzmanlar seferber oldu.

Yapılan planlamalar sonucunda Türkiye'de bu operasyonu yapabilecek nadir merkezlerden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınması kararlaştırılan bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla birkaç gün önce Ankara'ya getirildi.

Henüz 35 günlük Hamza bebeğin görebilmesi için başlayan zamanla yarış, mutlu bitti. Bebek, burada yapılan göz cerrahisi sayesinde kalıcı körlük riskinden kurtuldu.

"Vitrektomi' ameliyatı yapıldı, durumu gayet iyi"

Operasyonu gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Baran Özdemir, Hamza bebeğin ileri evre ROP hastalığı bulunması nedeniyle hızla cerrahi operasyona alınması gerektiğini anlattı.

Hastalık tanısının bebeğin Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk göz muayenesinde konulduğunu ve bu sayede erken müdahale şansının oluştuğunu vurgulayan Özdemir, hastaneyle yapılan görüşmeler sonucunda operasyon için yenidoğan ünitesinde hazırlıkların başlatıldığını söyledi.

Özdemir, "Bebeğimizin gözündeki ROP hastalığı ileri bir evre olan 4A evresinde yakalandı, hızlı ve agresif ilerleyen bir seyir söz konusuydu. Bu nedenle uçak ambulansla hastanemize sevk edilen bebeğimize 'vitrektomi' ameliyatı yapıldı. Hastalığa geri dönüşsüz kayıplara sebep olan evrelere geçmeden, zamanında müdahale edebildiğimiz için bebeğimiz görme konusunda umuyoruz bir sorun yaşamayacak. Durumu gayet iyi, yoğun bakım ünitesinde takip ediyoruz." dedi.

"Zamanında müdahale edilmezse kalıcı körlük oluşabiliyor"

Prematüre retinopatisinin özellikle 32 haftadan önce veya 1500 kilogramdan ufak doğan bebeklerde görülen, gözün retinal damarlarını etkileyen bir problem olduğunu aktaran Özdemir, "Bebeklerde ROP hastalığına zamanında müdahale edilmezse kalıcı körlük oluşabiliyor. Bu nedenle yenidoğanlarda göz muayenelerinin aksatılmaması ve belli aralıklarla yapılması gerekiyor. Erken tanı sayesinde bebekler hiçbir görme kaybı yaşamadan bu hastalıktan kurtulabiliyor." ifadesini kullandı.

Bütün bebeklerin ilk 1 ay içinde göz taramalarının yapıldığına dikkati çekerek, 36 haftadan önce doğan tüm bebeklerin de ilk 4 hafta içinde damlalı göz muayenesine alınması gerektiğini aktaran Özdemir, bu sayede oluşabilecek retina problemlerinin erken dönemde tespit edildiğini vurguladı.

Özdemir, Hamza bebeğin yakın zamanda taburcu edilerek, ambulans uçakla tekrar Batman'a gönderileceğini de sözlerine ekledi.

"Bebeğim artık sağlıkla görebilecek"

Hamza bebeğin annesi 19 yaşındaki Fazilet Arslan da ilk gebeliğini yaşadığını, çok riskli ve zor bir hamilelik dönemi geçirdiğini, erken doğum yaptığını söyledi.

Arslan, duygularını, "Bebeğim için 'Yaşamaz' deniyordu ama çok şükür doğdu. Sadece bazı rahatsızlıkları ortaya çıktı. Devletimize, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geç kalınsaydı bebeğim kör olabilirdi ama çok şükür sağlığına kavuştu. İnşallah artık sağlıkla görebilecek. Durumu şu an çok iyi, herkesten Allah razı olsun." sözleriyle dile getirdi.

AA