Krakow/Nowy Targ

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat milli boksör Busenaz'ı tebrik etti.

Madalyasını da Busenaz'a kendisi veren Hasan Arat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Busenaz Sürmeneli, dünyanın en önemli yıldız sporcularından birisi. Türk kadınının ve insanının gururu oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Türk spor tarihine geçecek bir manzara yaşandı. Belçikalı, çok tecrübeli bir sporcu. Final maçından sonra bizim şampiyonumuzu sırtına aldı. Müthiş bir fair play örneği. Sporun güzel tarafı bunlar. Türk insanı burada şampiyonumuz tarafından nasıl temsil edildiğini gördü." ifadelerini kullandı.

Busenaz'ın başarılarına devam edeceğine inandığını aktaran ve emeği geçenlere teşekkür eden Arat, "Yolu açık olsun, ayağına taş değmesin. Çok iyi bir takım oldu boksörlerim. Onlarla gurur duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA