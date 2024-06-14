Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde Başkan Hasan Arat, van Bronckhorst'un elde ettiği başarılarla kendini kanıtlamış bir futbol insanı olduğunu belirtti.

Arat, Teknik direktörlük pozisyonuna getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Giovanni, elde ettiği başarılarla kendini kanıtlamış bir isimdir. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanıdır.

Giovanni Van Bronckhorst'a Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Türkiye Kupası'nı kazanmamızda büyük emeği olan Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst'un teknik ekibinde yer alacak.

Gio da Ocak ayından beri Beşiktaş'ı çok yakından takip etti. Biz ocak ayında hocamızla anlaşmak üzereydik. Jean-Paul van Gastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşemedi. Başka bir karar aldık. Giovanni ile o dönemde çok güzel bir dostluk başladı. Bizimle ilişkisini koparmadı. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra beni ilk arayan isim oldu.

Giovanni van Bronckhorst ise, Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum dedi.

Devamı geliyor...