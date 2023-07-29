Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İskenderun'da da Atatürk Bulvarı’ndaki ağır hasarlı 6 katlı binanın yıkım işlemleri devam etti.

Bu kapsamda, yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın çevresinde ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü

Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapılardaki çalışmalar sürdü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.