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Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapılardaki çalışmalar sürdü.
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Bu kapsamda, yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın çevresinde ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.
Kolonlarına çelik halat bağlanan yapı, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.
İskenderun'da da Atatürk Bulvarı’ndaki ağır hasarlı 6 katlı binanın yıkım işlemleri devam etti.
Çalışmaların ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
AA