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Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen S.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 5 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı'yla ilgili binanın zemin etüdünü hazırlayan kadın mühendis S.Ö. gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

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