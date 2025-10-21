HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, dünkü yağışın su baskınlarına neden olduğu Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerinde hayatın normale döndürülmesi için başlatılan çalışmalar sürdürüldü.

Ev ve iş yerlerindeki çamuru temizleyen vatandaşlara destek olan ekipler, biriken suları tahliye etti.

Hasar gören yolları iyileştiren ekipler, suyun taşıdığı molozu iş makineleriyle kaldırdı. Devlet Su İşleri ekipleri de derelerde temizlik çalışması yaptı.

Türk Kızılayı personeli de sağanaktan etkilenen vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise ilçede hasar tespit çalışmalarına devam etti.

Birçok ev, iş yeri, yol ve aracın hasar gördüğü mahallelerde sağanağın etkisi dronla görüntülendi.



