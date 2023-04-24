ANKARA AA- Kütüphanenin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından yapıldı.

Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılında, 100 yeni kütüphane açma hedefine ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bakanlık olarak var güçleriyle, gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Yavuz, bir yandan kültürel mirası ihya ederken diğer yandan da edebiyatı, sanatı ve müziği geliştirdiklerini anlattı.

Kültür Yolu Festivali başta olmak üzere Ankara'nın son yıllarda ilçeleriyle kültür, sanat ve turizm alanında önemli bir potansiyele ulaştığını aktaran Yavuz, "Milyonlarca ziyaretçiye ve vatandaşımıza ulaşma imkanı ve başarısını sağladık. Son yıllarda yaptığımız altyapı yatırımlarının yanı sıra sona yaklaşan projeleriyle de çehreye kavuşturmakta olduğumuz Haymanamız 2022 yılında ağırladığı 61 bin turistle, Ankara şehrinin turizm faaliyetlerinde de son derece önemli bir yere sahip." diye konuştu.

Yavuz, bakanlık olarak özellikle kütüphaneleri son yıllarda şehirlere ayırt edici özellikler kazandıracak, kültürel üretimi daha üst seviyeye çıkartacak şekilde tasarladıklarını belirtti.

Kütüphanelerin artık vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veren, yaşayan kurumlar haline geldiğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimiz artık vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veren yaşayan kurumlar haline geldi. Bakanlığımıza bağlı olarak 2023'te ülke çapındaki kütüphane sayımızı 1269’a ulaştırdık. 253 halk kütüphanemizi yeniden yapılandırdık. Şu anda 68 halk kütüphanemizde de iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımızın olduğu her yerde kütüphane açıyoruz artık."

Açılışı yapılan kütüphanede çocuklara yönelik alanlara özel önem verdiklerini belirten Yavuz, çeşitli okuma bölümleriyle çocukları kütüphaneye çekmek istediklerini vurguladı.

Yavuz, programın ardından 2022'de en çok kitap okuyan 5 çocuğa hediye verdi. Okuma salonlarını gezen Yavuz, çeşitli yaş grubundaki çocuklarla sohbet etti, anaokuluna giden çocuklara hikaye okudu.

Programa Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da katıldı.