GAZİANTEP - Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesinde hayvanlar için özel menüler oluşturuldu. Aslan, kaplan, ayı gibi yırtıcı hayvanlar bakıcıları tarafından hazırlanan dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile beslenerek serinletildi. Deve ve devekuşları ise bakıcıları tarafından sık sık tazyikli su sıkılarak ferahladı.

​​​​​​Gaziantep'te artan sıcakların hayvanları olumsuz etkilememesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar için özel tedbirler alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin alan ve tür sayısı bakımından Türkiye'de birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını söyleyerek, “Termometrelerin Gaziantep'te 40 derecelerde olduğunu ve bu durumdan hayvanları da etkilendiğini söyledi.