Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Her iki takımında gol pozisyonu bulmakta zorlandığı karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Sivasspor'un 11'inde ise Erhan Erentürk, Murat Paluli, Poungouras, Camara, Ziya Erdal, Keita, Hakan Arslan, Abdulkadir Parmak, Emre Gökay, Eren Kaya, Kvet yer aldı.

Kayserispor müsabakaya, Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Eray Özbek, Hayrullah Erkip, Ramazan Civelek, Bahoken, Talha Sarıarslan 11 ile çıktı

Milli maç arasında Kayserispor , tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Sivasspor 'u konuk etti.

Türkiye’nin Almanya’yı evinde 3-2 mağlup ettiği karşılaşma Alman basınında

Türkiye’nin Almanya’yı evinde 3-2 mağlup ettiği karşılaşma Alman basınında

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.