ANKARA (AA) - Buna göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak.

Başvurular, 20 Ekim-3 Kasım arasında alınacak.

Başvuru ve yerleştirme işlemlerinde, kılavuzda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Başvuru yapacak adayların, bu bilgileri incelemeleri gerekiyor.

Muhabir: Muhammed Nuri Erdoğan