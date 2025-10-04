YENİÇAĞRI HABER MERKEZİ

100 milyar dolar potansiyeli olan Türk sigorta sektörünün önde gelen şirketleri, İstanbul’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Sigorta Fuarında bir araya geldi. İstanbul Yeşilköy’de WOW Hotel’de gerçekleşen fuarın açılışına, SEDDK Başkanı Davut Menteş, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar ve Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda sektör temsilcisi ile STK yöneticisi katıldı.

50’den fazla sigorta şirketinin yer aldığı fuar, sektör temsilcilerinin yanı sıra tüketiciler ve öğrencilerden de yoğun ilgi gördü. 2024 yılında 838,5 milyar TL’lik hacme ulaşan sektörün, 2025’te 1,5 trilyon TL’ye yükselmesi bekleniyor. Sektörün brüt prim üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 73 artış göstermesi öngörülüyor.

"POTANSİYELİMİZ 100 MİLYAR DOLAR”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarın sigorta sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini vurgulayarak, sektörün daha kapsayıcı bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti. Türkiye’de 30 milyar dolarlık prim üretildiğini söyleyen Avdagiç , “Bize benzeyen G20 ülkelerinde bu rakam 100 milyar dolar seviyesinde. Sigorta şirketleri, kuruluşlar ve hizmet alanlar olarak pastayı nasıl büyüteceğimizi konuşmalıyız” dedi.

Avdagiç ayrıca, sektörün Gayri Safi Milli Hasıla’daki payının yüzde 2,5 seviyelerinden yüzde 6,5–7 bandına çıkarılması gerektiğini belirtti: “Deprem bölgesinde ve afetlerin yaşanabildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Ekonomik büyüklüklerimizi garanti altına almak için sigortacılık çok büyük önem taşıyor.”

"TÜRKİYE’NİN 2-3 KAT BÜYÜME POTANSİYELİ VAR”

SEDDK Başkanı Davut Menteş ise sigorta sektörünün GSYH’ye katkısının yüzde 2,6 olduğunu belirterek, “Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 7’nin üzerinde. Dolayısıyla önümüzde 2-3 kat büyüme potansiyeli var” dedi.

Menteş, sektörün güvenilirliğini artırmaya yönelik adımlar attıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“ Son iki yılda en önemli icraatımız, sektörün güvenilirliğini ve finansal dayanıklılığını artıracak tedbirler oldu. Bugün sektör, tüm zamanların en güvenli sermaye yeterliliği seviyelerine ulaştı. Dağıtım kanallarının etkinliği artmalı, acente ve brokerlar sigorta bilincini yaygınlaştırmada kilit rol oynamalı. Eksperlerin de adil ve bağımsız tutumları, müşteri memnuniyetini artırarak büyümeye ivme kazandıracaktır.”

Menteş ayrıca, sigortalılık oranlarının düşük olduğuna dikkat çekerek , “Türkiye’de her dört otomobilden üçü sigortasız. Sadece bir otomobil daha sigortalanırsa üretim yüzde 15 artar” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Menteş, tüm afetleri kapsayacak genişletilmiş doğal afet sigortası için hazırlanan yasa taslağının yakın zamanda yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ayrıca 2018’de uygulamaya giren Devlet Destekli Alacak Sigortasının 2026’da yenilenerek yeniden güç kazanacağını belirtti.