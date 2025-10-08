İSTANBUL (AA) - Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesi'nin 11'incisi 26-29 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve kapsamında Helal Expo 2025 de düzenlenecek. Etkinlik, H-FOOD gıda özel alanıyla küresel oyuncuları bir araya getirecek ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalara yeni bir bakış açısı kazandıracak.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon, gıda üreticileri ve marka sahiplerini, ithalat ve ihracatçıları, ambalaj, lojistik ve gıda teknolojileri sağlayıcıları başta olmak üzere binlerce sektör profesyonelini buluşturacak.

Helal gıdaya talep her geçen gün artıyor

Verilen bilgiye göre, dünya genelinde güvenilir gıdaya talep her geçen gün artarken, küresel oyuncular yeni işbirlikleri için önemli adımlar atıyor.

Küresel ölçekte temiz, güvenilir ve hijyenik gıda talebi artış gösterirken, Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar da yeni işbirlikleriyle pazar payını büyütmeyi hedefliyor. Son dönemde geliştirilen inovasyonlarla gıda ekosistemi geniş bir yelpazeyle tüketicinin karşısına çıkarken, helal pazarının büyüklüğü de tüm hızıyla artmaya devam ediyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütünün raporu, küresel gıda emtia üretimi ve ticaretinde önemli artışların yaşanacağını ortaya koyarken, 2025-2034 döneminde iklim, girdi maliyetleri, ticaret politikaları ve teknolojik gelişmelerin gıda pazarının geleceğinde önemli bir oynayacağı ifade ediliyor.

Helal gıda pazarının 5 trilyon doları aşması bekleniyor

Helal ürün pazarında hedef kitlenin gelecek yıllarda 3,6 milyar kişiye ulaşacağı öngörülürken, mevcutta 2 trilyon dolar seviyelerindeki küresel helal gıda pazar büyüklüğünün 2032'ye kadar 5 trilyon doları aşması bekleniyor. Dünya genelindeki helal ekosisteminde pazar çeşitliliğini artırarak global oyuncularla yeni işbirlikleri sağlamak isteyen Türk firmalarının, gelecekte daha yüksek üretim rakamlarına ulaşacağı belirtiliyor.

Son dönemde hızla büyüyen ve şirketlere yeni fırsatlar sunan helal gıda pazarı, ticarette yeni ülkelerle sınırlarını genişletiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Cezayir, Fas, Endonezya, Malezya, Filistin, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, Rusya, Bosna Hersek, Belçika, Macaristan, Romanya, Slovakya, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkenin 'helal gıda' talebi, Türkiye için önemli fırsatlar sunuyor.



Muhabir: Uğur Aslanhan