Samsunspor, Kayserispor maçına hazır Samsunspor, Kayserispor maçına hazır
Aksaray

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 34-26 kazandı.

AA