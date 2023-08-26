Aksaray
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 34-26 kazandı.
AA
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 34-26 kazandı.
AA
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