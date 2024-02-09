Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maç programı şöyle:

Bugün:

17.00 Armada Praxıs Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

11 Şubat Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor - Armada Praxıs Yalıkavak (Bodrum Binnaz Karakaya)

12 Şubat Pazartesi:

15.00 Aksaray Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray-2. Maç)

13 Şubat Salı:

15.00 Görele Belediyespor - Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk-2. Maç)

16.00 Yenimahalle Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Görele-2. Maç)

Hentbol Erkekler Süper Lig'de haftanın programı ise şöyle:

Yarın:

15.00 Spor Toto - Bahçelievler Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Beşirli)

11 Şubat Pazar:

17.00 Beykoz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Maltepe Müzahir Sille)

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

12 Şubat Pazartesi:

13.00 Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

Kaynak: AA