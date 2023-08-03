Ankara

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Şerif'in açıklamalarına ilişkin, "Hindistan'ın bu konudaki net ve tutarlı duruşu malum. Pakistan dahil tüm komşularımızla normal ilişkiler arzu ediyoruz." dedi.

Bagchi ilişkilerin normalleşmesi için "terör ve husumetten arındırılmış bir ortamın şart olduğunu" vurguladı.

Pakistan başbakanı bölgesel kalkınma için diyalog çağrısı yapmıştı

Shabaz Şerif dün Hindistan'ın önemli meseleleri masaya yatırma konusunda ciddi olması durumunda, Yeni Delhi yönetimi dahil herkesle konuşmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Şerif savaşın artık bir seçenek olmadığını dile getirerek, Hindistan ile bölgesel kalkınma için görüşmeye açık olduğunu ifade etmişti.

Şerif, ülkesinin son 75 yılda Hindistan ile 3 defa savaştığını ve bunun yoksulluğu ve işsizliği artırdığını, eğitimin, sağlığın ve halkın refahının kaynak yetersizliği nedeniyle yeterli finanse edilemediğini vurgulamıştı.

AA