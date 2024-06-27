İstanbul

Hauser videosunda, İstanbul'a yeniden geleceğini belirterek, "Sizinle yeniden birlikte olacağım için sabırsızlanıyorum. Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak. Çok yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ilk solo turnesi "Rebel with a Cello" kapsamında İstanbul'da sahne alan sanatçı, turnenin devam konserleri için 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum UNIQ Açık Hava'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal oluşturan Hauser, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvarla besleniyor.