Haber: Duha Sena Oskay

Sevimli dostlarımızın pek çok konuda yetenekli olmalarına rağmen, ehliyet sınavını geçmek onlardan biri değil. Bu nedenle, onların direksiyona geçmesine izin vermenin yasa dışı olduğunu söylemeye gerek yok.

Bu yasa dışı olayın görüntüleri başkent Bratislava'nın kuzeydoğusundaki sakin Sterusy köyünde bir hız kamerasında görüntülendi.

Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.

Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu:

“Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir.”

Sevimli dostlarımızın pek çok konuda yetenekli olmalarına rağmen, ehliyet sınavını geçmek onlardan biri değil. Bu nedenle, onların direksiyona geçmesine izin vermenin yasa dışı olduğunu söylemeye gerek yok.

Bu yasa dışı olayın görüntüleri başkent Bratislava'nın kuzeydoğusundaki sakin Sterusy köyünde bir hız kamerasında görüntülendi.

Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.

Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu:

“Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir.”