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İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Karabağ'da Hocalı Katliamı kurbanlarına ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu

Karabağ'da Hocalı Katliamı kurbanlarına ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu

Ayrıca, İsrail'in Dovev yerleşim biriminde bulunan istihbarat teçhizatlarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait El-Bağdadi mevziinde konuşlu "Merkava" tipi tankın güdümlü füze ile tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

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