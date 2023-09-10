Haber:Damla Oya Erman

Venedik, film festivali döngüsünün en büyük etkinliklerinden biridir. Genellikle Oscar'lara giden yol olarak görülen bu festival, aynı zamanda moda dünyasının en unutulmaz anlarından bazılarına platform sağlar - 2018'de "A Star is Born"u tanıtmak için Valentino Haute Couture tarafından tasarlanmış büyük pembe tüylü bir elbiseyle giriş yapan Lady Gaga veya 2021'de vücuda sıkı oturan Balmain elbisesiyle şok edici bir şekilde sahneye çıkan Zendaya gibi anları düşünün.

Yazarlar ve Oyuncular Sendikası (WGA) ve SAG-AFRA, (Ekran Oyuncuları Sendikası ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) tarafından yapılan grevler (telif hakları, yüksek ücretler, yapay zeka kullanımı ve daha fazlasıyla ilgili) oyuncuların filmlerini tanıtmalarını engelliyor ve Venedik hem film prömiyerlerinin hem de ünlü katılımcıların azalmasını gören ilk büyük festival olarak karşımıza çıkıyor - örneğin Zendaya'nın filmi "Challengers," festivali açması için planlanmıştı, ancak son anda ilkbaharda açılışa öncelik verildi.

Çalışmaları iptal edilen bu azalan kırmızı halıların etkileri, filmin ötesine uzanıyor. Film festivalleri, filmlerin ünlüler ve lüks markalarla birleşerek büyük pazarlama fırsatları yarattığı yerlerdir. Birçok ünlü, tanıtım çalışmaları için marka elçiliği görevleri üstlenir ve genellikle yüksek profilli ve çok görünür etkinliklerde, yani film prömiyerleri ve kırmızı halılar gibi etkinliklerde bu görevi üstlenir - şu anda bunlardan çok daha az bulunuyor.

Grevlerin etkileri pandemiyi yankıladı

Ünlü saç ve makyaj ekipleri de, kırmızı halı görünümleri ve film festivalleri için yapılan rezervasyonlar - genellikle gelir akışlarının önemli bir parçası olan - iptal edilince sıkıntı yaşamaya başladı. Saç ve makyaj sanatçıları grevi destekliyor olsa da, büyük bir yüzde, takvimlerinde büyük boşluklar oluşturmayı veya işsiz kalmayı karşılayamıyor. Bazıları durumu Covid kapanışlarının günlerine benzetiyorlar.

Hollywood'un deneyimli makyaj sanatçısı Rachel Goodwin, düzenli olarak film festivali ve kırmızı halı etkinliklerinde oyuncularla çalışıyor ve grev ilan edildiğinden beri ünlülerin onun hizmetlerine ihtiyaç duymadığını söylüyor.

"Zaten pandemiyi yaşadık, bu yüzden (grev) özellikle sert bir darbe gibi hissediyor," dedi CNN'e telefonla verdiği röportajda. "Biz hep yağmur sonrası çamur döneminde yaşıyoruz ve insanlar çok korkmuş durumda."

Benzer şekilde, saç stilisti Nai'vasha - kırmızı halıları kapsamanın yanı sıra Tracee Ellis Ross, Lupita Nyong'o ve Nicole Ari Parker gibi sanatçılarla çalışan - bu belirsizlik döneminin ne kadar süreceğini merak ediyor. Bu sezon Venedik Film Festivali'nde çalışması planlanmıştı, ancak grev ilan edildiğinde planları değişti.

"Grev devam ederken Venedik'e gitmenin mantıklı olmayacağını düşündüm," dedi CNN'e. "Bu grev döneminde festivallerin nasıl yönetileceğini görmek ilginç olurdu. Şu anda hepimiz için üzülüyorum."

Birçok kişi için grevin etkileri aniden geldi. Genellikle dünyayı dolaşarak yüksek profilli etkinliklerde çalışan tıraşçı ve makyaj sanatçısı Kerrie Urban, grevin ilk gününün sonunda 14 Temmuz'da takviminden bir ayın silindiğini CNN'e söyledi.

"Kariyerim neredeyse yüzde 90 ünlü veya aktöre dayalı - çoğunlukla kırmızı halılar, basın, prömiyerler ve tanıtımlar - ve grev yazarlar ve aktörlerin işlerini tanıtamayacağını söylediği için tamamen durdu," dedi Urban.

Değişikliğe uyum sağlama

İptallerin rağmen Urban, herkesin adil bir şekilde ödenmeyi hakettiğini söylüyor ve "Benim tarafımdaki insanlar maalesef yan ürün oldu" diyor. Yine de, iyimser hissediyor ve pandeminin ona sabırlı olmayı öğrettiğini söylüyor.

"(Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan CNN'in ana şirketi Warner Bros. Discovery'e ait) 'Barbie' ve 'Oppenheimer' gibi filmlerin ne kadar eğlenceli olmak istendiğini ve eğlenceli olmak istendiğini görebiliriz. (Eğlence endüstrisi) geri dönecek - sadece bir zaman meselesi," dedi CNN ile telefonla görüşmesinde.

Gerçekten de, görünür bir son tarih olmadan, bazı sanatçılar eğlence endüstrisinden müziğe, modaya ve sosyal medyaya paralel endüstrilere doğru kaymışlardır.

Naomi Campbell, Venus Williams ve Ayo Edebiri'nin saç stilisti Ro Morgan, endişelenmediğini ancak "Kırmızı halı yapmıyorum çünkü kırmızı halı yok, kırmızı halı yok, iş yok" dedi. Morgan, moda endüstrisinde kendini geliştirdi ve şu anda eğlence endüstrisinde pek iş olmadığı için, Milan ve Paris modası haftalarına gitmeye hazırlanıyor, burada oyuncular ve modada çalışanlar daha fazla iş vaat ediyorlar.

"Grevi gördüğümde, moda endüstrisine geri dönüp müşterilerim hala olduğu yerdeyken bir adım önde olmam gerektiğini düşündüm," dedi Morgan CNN ile telefonla görüşmesinde.

Nai'vasha, düşen sonbahar takvimini doldurmak için moda haftalarına katılmayı ve editoryal çalışmalar yapmayı planlıyor. "Bu dönemde moda ve güzellik üzerine çok fazla odaklanılacak. Kampanya ve reklam çekmek için harika bir zaman" diye ekledi, ünlüler hala işbirliği yaptıkları markalarla etkileşimde bulunabileceği yerlerde.

Grev kuralları, film veya TV projeleri için ticari tanıtım çalışmalarına izin vermezken, moda haftası görünümleri, markalar için kampanya çalışmaları ve spor etkinlikleri gibi diğer fırsatları engellemez. Birçok aktör, grev sırasında marka taahhütlerini yerine getirmek için yeni çıkış yollarına ihtiyaç duyduğundan, önümüzdeki moda ayının (yarın New York'ta başlıyor) aktörler için film festivali kırmızı halılarına alternatif sunan kullanışlı bir seçenek sunması bekleniyor. Dört haftalık aralıksız gösteri, etkinlik ve parti, markaların ve ünlülerin ilişkilerini güçlü tutmak, görünür ve relevant kalmak için önemli olacaktır.

Ancak grevlerin yüksek görünürlüğü, Amerika'da yaratıcı işgücünün büyük bir yüzdesinin maaş eşitsizliklerini ve haksız muamelesini gözler önüne serdi. Görünür bir çözüm olmadan, kırpılmış bir Venedik festivali kapanırken ve Toronto Uluslararası Film Festivali başlamaya hazırlanırken, şu anki durumda değişiklik beklememeliyiz.

"Sonuçta bu bir iş, bu yüzden para insanların dikkatini nereye çekerse oraya gider," dedi Goodwin CNN'e. "Umarım insanlar hala favori yıldızlarını projeleri hakkında kırmızı halıda konuşmak istiyorlar - son "Barbie" basın turuna dayanarak, insanlar hala istiyor gibi görünüyor. Hala hayal kurmak istiyoruz ve işim bu - insanlara biraz hayal etmelerine yardımcı olmak."