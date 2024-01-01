Haber: Damla Oya Erman

Huawei'nin Shenzhen merkezli konglomeratı, Cuma günü elektronik işinde beklenenden daha güçlü bir performansın etkisiyle 2023 yılında 700 milyar yuan (99 milyar dolar) gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu. Bu, 2022 yılında kaydedilen 642.3 milyar yuan (92.4 milyar dolar) rakamına kıyasla %9'luk bir artışı temsil ediyor.

Ancak, bu hala Huawei'nin 2019'da kaydettiği yaklaşık 123 milyar dolarlık rakibin altında.

Rotary Başkanı Ken Hu, "Yıllar süren yoğun çalışmanın ardından, fırtınayı atlattık. Ve şimdi neredeyse rayına girdik" dediği bir yıl sonu mesajında.

Güçlü performans, Huawei'nin Ağustos ayında Mate 60 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmesinin ardından geldi ve bu, ABD'nin Çin'in yabancı çiplere erişimini kısıtlama çabalarına rağmen şirketin nasıl bu kadar gelişmiş bir cihazı yapma teknolojisine sahip olabileceğini anlamayan endüstri uzmanlarını şaşırttı.

Akıllı telefon, tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve Counterpoint Research'e göre Huawei'ye Çin'de Apple'a karşı pazar payı kazandırdı.

Huawei, Eylül sonu itibariyle Çin pazarında beşinci sırada yer aldı ve payını ilk çeyrekteki %10'dan üçüncü çeyrekteki %14'e çıkardı. Aynı dönemde Apple'ın payı %20'den %15'e düştü.

Hu, memo yazısında, Huawei'nin cihaz işinin "beklentileri aştığını" belirtti, ancak detay vermedi.

Çinli şirket bir zamanlar dünyanın ikinci büyük akıllı telefon satıcısıydı, ancak son yıllarda cihazları için kritik bileşenlere erişimini engelleyen yıkıcı ABD yaptırımları nedeniyle bu pozisyonunu kaybetti.

ABD politika yapıcıları uzun süredir Huawei'nin ulusal güvenlik riski oluşturduğunu iddia ediyor, Çin hükümetinin şirketin ekipmanını casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor. Şirket bu iddiaları defalarca reddetti ve Washington'daki durumunu düzeltmeye çalıştı.

Ancak bu yıl Huawei geri dönmeye başladı.

Mart ayında şirket, "kriz modundan çıktığını" söyledi ve ABD yaptırımlarıyla kesilen bileşenler için yerine geçecek çözümlerde ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Counterpoint analistlerinin Kasım ayında yayınladığı bir rapora göre, şirket, yeni yıl içinde Kirin yonga setleri tarafından desteklenen telefon üretimini genişletebilirse başarılı olmaya devam edecektir. Bu, Mate 60 Pro içinde tanımlanan işlemcilerdir.

Salı günü şirket, orta menzilli ürün yelpazesi olan Nova altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürdü; bunlar uygun fiyatlı olmaları nedeniyle popülerlik kazanması bekleniyor.

Bu güneşli görünüm, geçen yıl bir Huawei yöneticisinin söylediklerine tamamen zıt. Yönetici, şirketin "hayatta kalma mücadelesinin henüz bitmediğini" söylemişti.

Hu, Cuma günü yazdığı memo'da, "Sadece sıkı çalışma bize hayatta kalma ve büyüme fırsatı tanıdı, ancak hala ciddi zorluklarla karşı karşıyayız" diye uyardı.

Hu, "jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin bol olduğunu, teknoloji kısıtlamalarının ve ticaret engellerinin dünyayı etkilemeye devam ettiğini" belirtti.