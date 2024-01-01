Haber: Mert Osman Erman

34 yaşındaki Kiplagat, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 3.000 metre engelli koşusunda yarı finale çıkmıştı.

İddialara göre, Eldoret adıyla bilinen Kenyalı bir kasabanın yakınında, göğsü ve boynundaki bıçak yaralarıyla bir araçta bulundu.

Kenya polisi, ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattıklarını belirtti.

Dünya Atletizm Federasyonu, Kiplagat'ın ölüm haberinden "şok olduklarını ve üzgün olduklarını" söyledi.