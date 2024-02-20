Ankara

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada söz alan Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, davalı tarafın ısrarlı beyan ve davranışlarıyla müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Özgür Özel'in avukatı Yüksel Sevda Yavaş ise müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu öne sürerek, davanın reddini istedi.

Hakim Fatih Ulu, davanın kısmen kabulüyle Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Dava dilekçesi

Akar'ın avukatlarınca açılan davanın dilekçesinde, 10 Nisan 2023'te yapılan TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde, Deniz Harp Okulu Marşı'nın eksiksiz okunduğu, Milli Savunma Bakanlığının da görüntüleri daha sonra servis eden kuruluştan temin ederek, yayımladığı anlatılmıştı.

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özel'in, takip eden günlerde sosyal medya ve bir televizyon kanalında, marştaki "Atatürk'ü izleyen yol..." kısmının, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın talimatıyla çıkarıldığını, "Atatürk'ün ismine bile tahammül edemediğini" öne sürdüğü ifade edilen dilekçede, Özel'in açıklamalarıyla Akar'ın kişilik haklarını ihlal ettiği kaydedilerek 100 bin lira manevi tazminat istenmişti.