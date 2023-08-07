Haber: Beyza Betül Cihan

Anadolu Efes altyapısında basketbol kariyerine başlayan genç yetenek, son olarak önemli bir adım atarak İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'e transfer oldu.

Basketbol tutkusuyla bilinen İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Anadolu Efes altyapısında geçirdiği başarılı dönemlerin ardından uluslararası arenada da adından söz ettirmeye başladı. Real Madrid'in dikkatini çeken genç oyuncu, kulüple yapılan görüşmelerin ardından transfer sürecini tamamladı.

Real Madrid Basketbol Takımı'nın altyapı sistemine dahil olan Ömer Kutluay, bu transferle birlikte kariyerine uluslararası bir platformda devam edecek. Basketbol camiasının geleceği için umut vaat eden genç yetenek, Türk basketbolunu uluslararası alanda temsil eden bir isim olarak yoluna devam edecek.