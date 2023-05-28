Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Karabulut, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Oyunu kullanan Karabulut, kendisine yardım eden görevlilere teşekkür etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık sorunu bulunan 73 yaşındaki Zeliha Karabulut, görevlilerin yardımıyla hizmet aracına bindirildi.

Kayseri'de hastanede tedavi gören ve evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Arif Yıldız, seçimlerin hayırlı olması dileyerek görevlilere teşekkür etti.

İlhanlı Mahallesi'nde oturan Havva Şenbaş (67) ve Arif Yıldız (58) da görevlilerin getirdiği 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Niğde'de fiziki durumundan dolayı oy kullanmaya gidemeyen 30 kişi, İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıkta, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Oyunu evinde kullanan Doğan, yetkililere teşekkür ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Sivas'ta İl Seçim Kurulu görevlileri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gürün ilçesi Ali Baba Mahallesi'nde yaşadığı evi ağır hasar gören 85 yaşındaki yatalak Hanım Doğan için 8801 numaralı sandığı evine götürdü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.