Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.