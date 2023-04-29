Kopenhag

Birol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dünyanın büyük bir enerji krizine girdiğini anımsattı.

Enerji kaynakları tedarikinde tek bir ülkeye bağımlı olmanın küresel bir enerji krizine sebep olduğunu dile getiren Birol, ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Birol, Rusya'nın, dünyanın bir numaralı enerji ihracatçısı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dünya büyük bir enerji krizine girdi. Bunun da nedeni son derece basit çünkü Rusya, dünyanın bir numaralı enerji ihracatçısı, petrolde, doğal gazda, kömürde çok önemli bir oyuncu. Yine uranyumda çok ciddi bir paya sahip. Bu bakımdan Rusya’nın attığı bu adım ve Rusya’ya karşı atılan adımlar, dünya enerji krizini getirdi. Bu da bize şunu gösteriyor, ülkeler enerjide bir ülkeye çok fazla bağımlı olmamalılar. Bunu mümkün olduğu kadar çeşitlendirmek lazım. Yani yumurtaların hepsini aynı sepete koymamak lazım. Bence bu krizden çıkan en önemli ders bu. Yenilenebilir enerji bu krizden sonra çok önem kazandı. Yenilenebilir enerjinin savaşlara neden değil çözüm olduğunu gördük çünkü insanlar yenilenebilir enerjinin kendi ülkeleri içerisinde üretildiğini bir kez daha kavradılar."

"Türkiye'de gelecekte elektrik enerjisinin çok büyük kısmı yenilenebilir enerjiden gelebilir"

Birol, son dönemde yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesiyle güneş ve rüzgar enerjisi alanında çok büyük sıçrama görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji için bir "cennet" olduğunu ifade eden Birol, şunları kaydetti:

"Türkiye'de rüzgar, güneş ve jeotermalde inanılmaz bir potansiyelimiz var. Türkiye, bu konuda önemli adımlar attı ama daha atılacak adımlar var. Bence Türkiye’nin gelecekte elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerjiden gelebilir. Tabii nükleer enerjinin de, doğru partnerler seçildiğinde, buna katkıda bulunacağını düşünüyorum. Türkiye, elektrik üretimini bir yandan temiz kaynaklardan sağlayacak, bir yandan da dışa bağımlılığını azaltacaktır."

AA