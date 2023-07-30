İSTANBUL- İstanbul toplu ulaşımında en büyük paya sahip otobüs ve metrobüslerden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, dört yılda konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunmak için yatırımlar gerçekleştirdi. Araç filosunu yenilemeye devam etti. 10 farklı garajda TUVTÜRK standartlarında uygun teknik muayene sistemleri kurdu. Dijital Dönüşüm Projesi ile otobüslerde güvenlik donanımlarını ve sefer güvenliğini artırdı. Telemetri Sistemi ile araçlarda arızaları uzaktan tespit edebilme altyapısını yaygınlaştırdı. Araçlarını yılda 2 milyon kez denetimden geçiren İETT, tüm bu proje ve yatırımlar neticesinde sefere etki eden arıza sayılarında önemli düşüş yakaladı.

5’TE 1 ORANINDA AZALDI

252 yeni metrobüs aracı ve 125 yeni otobüs ile filosunu gençleştiren İETT’nin yaptığı tüm bu çalışmalar, istatistiklere de olumlu yansıdı. 2019 yılında İETT filosundaki tüm otobüs ve metrobüslerdeki her 10 bin kilometredeki arıza ortalaması 3,60 iken, 2022 yılında bu rakam 3.23’e geriledi. 2023 yılı ilk 6 aylık ortalaması ise 2.92 olarak gerçekleşti. Böylece 2019’a göre 2023 yılında yüzde 19 daha az arıza yaşandı.

METROBÜSTE YÜZDE 38

Metrobüsler özelinde ise 2019 yılında her 10 bin kilometrede sefere etki eden arıza ortalaması 5.33 iken, yeni metrobüslerin de filoya katılmaya başlamasıyla 2022 yılında bu oran 4.21 oldu. 2023 yılı ilk 6 aylık ortalamada ise 3.31 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2019’la kıyaslandığında yüzde 38 daha az arıza gerçekleşmiş oldu.

İETT filosun dahil edilen 200 yeni metrobüs aracına, yılsonuna kadar yenileri eklenerek toplam sayı 252’ye ulaşacak. Ayrıca 2024 Ocak – Nisan döneminde 125 yeni otobüs de İETT filosuna katılacak. Yeni araçlarla birlikte arıza sayılarında çok daha olumlu bir tabloya ulaşılması hedefleniyor.

HABER: METE YILMAZ