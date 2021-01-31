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337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 sözleşmeli personel alınacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 11:09
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337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığına ait ilana ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi BaşkanlığıPersonelGüvenlikKoruma
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