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İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında bugün yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

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