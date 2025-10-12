İSTANBUL (AA) - MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Türkiye'nin 16 Ekim'de ihalesini gerçekleştirerek, 1 Nisan 2026'da tam anlamıyla devreye almayı planladığı 5G teknolojisi için telekomünikasyon şirketlerinin çalışmaları son hızla devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) 'İletişimde 5G Devri' dosyasının bu bölümünde, Turkcell'in bu teknolojiye yönelik hazırlıkları ve çalışmaları ele alındı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA muhabirine, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda tarihi bir döneme girdiğini söyledi. Koç, '1 Nisan 2026 sadece yeni bir iletişim teknolojisinin başlangıcı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital geleceğinde bir dönüm noktası olacak.' dedi.

5G teknolojisinin hayatın her alanında ve tüm sektörlerde dönüştürücü etki oluşturacak bir teknoloji olduğunu dile getiren Koç, makinelerin konuştuğu, şehirlerin düşündüğü, araçların karar verdiği bir dünyanın kurulduğunu aktardı.

Koç, Türkiye'nin bu yeni dünyada hak ettiği konumda yer almasına katkı sunmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak hamleler, aynı zamanda teknolojik bağımsızlık demek. Kurulduğumuz günden beri, 28 milyar doları aşkın yatırım yaptık. Bu yatırımların önemli kısmı, mobil altyapımızı güçlendirmek ve yeni teknolojilere hazırlık için kullanıldı. Ayrıca Türkiye'yi dijital geleceğe hazırlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirdik.'

Altyapı üzerinde katma değer üreten teknolojiler geliştirdiklerine dikkati çeken Koç, Türkiye'nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan ve en geniş baz istasyonu ağına sahip operatörü olduklarını söyledi.

- 5G yolculuğu ve altyapı hazırlıkları

Ali Taha Koç, Türkiye adına bir dönüm noktası olacak 5G'ye geçiş için uzun yıllardır hazırlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

'5G yolculuğumuz, 2016'da Dünya GSM Birliğinde 5G standartlarının belirlenme süreçlerinde görev almamızla başladı. Bugün itibarıyla 4.5G altyapısının büyük bölümü, 5G'ye geçiş için modernize edilmiş durumda. Baz istasyonlarının fiberleşme oranını büyük ölçüde artırdık. Mobil Dünya Kongresi ve CES gibi küresel organizasyonlarda, 30'dan fazla yerli ve yabancı teknoloji şirketiyle stratejik işbirlikleri gerçekleştirdik. 5G teknolojisine erişimi kolaylaştırmak için üretici markalarla 5G destekli yerli akıllı cihaz üretimi konusunda güç birliği yaptık. ULAK ile yerli ve milli 5G iletişim altyapısı için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yazılım tabanlı şebekemiz ve yapay zeka ile kendi kendini optimize eden mimarimiz sayesinde 5G'nin gerektirdiği dinamik yapıya bugünden hazırız.'

Farklı platformlarda başarıyla hayata geçirdikleri test ve uygulamaların da bu alanda katettikleri mesafenin kanıtı olduğunu anlatan Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının liderliğinde 5G teknolojisini 2022'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanıma sunduklarını belirtti.

Koç, 2024'te özel sektör ve akademi işbirliğiyle 5G Teknoloji Kampüsü'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Yerleşkesi'nde açıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Adana'da yapılan TEKNOFEST kapsamında yaklaşık 800 kilometre mesafeden 5G testi gerçekleştirdik. Kocaeli'de bulunan bir iş makinesi Adana'daki Turkcell standından, Türkiye'de ilk defa uzaktan kontrol edildi. 4 büyük futbol kulübünün statlarına 5G altyapıları kurduk. TBMM çatısı altında da 5G'de en yüksek hızları sunan operatör olduk. Mayısta KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te bir başka ilke imza atarak, karadan denize 5G denemesini başarıyla gerçekleştirdik. Eylülde yapılan TEKNOFEST'te ise 5G ile kıtalararası bir demo gösterimine imza attık.'

Finansal hazırlıklar kapsamında da 5G yatırımları için şirket tarihinin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini ifade eden Koç, gerek finansal gerek operasyonel olarak Turkcell gücünde 5G'yi Türkiye'ye getirmek için hazır olduklarını kaydetti.

Koç, 30 yılı aşkın tecrübe ve donanımlı insan kaynağının verdiği güçle 5G konusunda da en kaliteli hizmeti sunmaya kararlı olduklarını dile getirerek, '2G, 3G ve 4.5G'de olduğu gibi 5G'de de standartları Turkcell belirleyecek. 5G denince akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak.' dedi.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra şehirleri daha akıllı, fabrikaları daha verimli, tarımı daha güçlü ve günlük yaşamı daha güvenli hale 5G teknolojisinin getireceğini anlatan Koç, 'Bizim için 5G, yalnızca bir hız artışı değil, Dijitalin Yüzyılı'na yön verecek milli bir teknolojik gelişim.' şeklinde konuştu.

Koç, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler açısından da 5G'nin önemine dikkati çekerek, enerji verimliliği, düşük karbon ayak izi ve akıllı şebeke yönetiminin bu hedeflere katkı sunduğunu ve yapay zeka entegrasyonuyla da dijital dönüşümün ivme kazanacağını söyledi.

- Türkiye'nin dijital geleceğinde 5G

Turkcell Genel Müdürü Koç, Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bunların başında cihaz erişimi ve fiber altyapı ihtiyacının geldiğini belirterek şu anda 5G uyumlu cihaz oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu ve bunu artırmak için özel işbirlikleri yaptıklarını dile getirdi.

Koç, bu kapsamda, Turkcell'e özel üretilmiş 5G akıllı telefonu müşterilerine sunmak üzere Samsung ile işbirliği yaptıklarını hatırlattı.

Fiber altyapı yatırımlarının 5G'nin omurgasını oluşturacağını vurgulayan Koç, Turkcell'in bu alanda hem kendi yatırımlarını sürdürdüğünü hem de sektör işbirliklerine öncülük ettiğini, ayrıca yerli ve milli ürünlerin kullanımının da stratejik bir öncelik olduğunu ifade etti.

Koç, kısa süre önce kazandıkları BOTAŞ Fiber Optik Kablo Altyapı ihalesinin, söz konusu vizyonun yansıması olduğuna işaret ederek, 'Önümüzdeki 15 yılı kapsayan yıllık 25,5 milyon dolar tutarındaki ihale, aynı zamanda bu alandaki kararlılığımızın da tescili.' dedi.

Yerli ekosistemi ve üreticileri destekleyerek, ortak altyapı modelleri geliştirerek ve enerji verimli çözümlerle maliyetleri optimize etmeye odaklandıklarını aktaran Koç, yapay zeka destekli ağ yönetimi ve uçtan uca siber güvenlik çözümleri sayesinde 5G'nin sunduğu imkanları güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde müşterilerine ulaştıracaklarını söyledi.

Koç, sektörel etkilere ilişkin, 5G'nin özellikle akıllı şehirler, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve endüstri 4.0 uygulamalarında hızlı dönüşüm sağlayacağını, sağlık alanında da robotik cerrahi ve uzaktan hasta takibi gibi yeniliklerin mümkün hale geleceğini vurguladı.

Bu teknolojisinin, ultra yüksek hızlar, düşük gecikme süreleri ve aynı anda milyonlarca cihazın bağlanabilme kapasitesi sayesinde pek çok alanda dönüştürücü etki yaratacağını belirten Koç, Turkcell'in bugüne kadar olduğu gibi 5G'de de öncü rol üstleneceğini kaydetti.

Koç, halka açık alanlarda, farklı platformlarda başarıyla gerçekleştirdikleri uygulamalarla 5G'ye hazır olduklarını, 30 yılı aşan birikim ve yenilikçi çözümleriyle bu dönüşümü hem bireysel kullanıcıların hem de kurumların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.