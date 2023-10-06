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43. dakikada Belhanda'nın sol kanattan sağ kanata gönderdiği pasta topa hakim olan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.

40. dakikada Bakasetas'ın pasında topu önünde bulan Visca, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalacağı sırada savunmanın müdahalesiyle pozisyonunun kaybetti.

7. dakikada Onuachu'nun gönderdiği topla buluşan Fountas'ın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

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