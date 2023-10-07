Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sivasspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti

Sivasspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.