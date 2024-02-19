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RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Kemen, Ba, Opoku, Dubois, De Souza, Deniz Türüç, Abeid (Dk. 33 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

30. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Kemen'in ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo topu kafayla indirdi. Müsait pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Abeid'in şutunda top yandan auta çıktı.

15. dakikada Kayserispor ikinci golünü buldu. Ba'nın pasında kısa düşen topu Abeid'den önce kapan Ali Karimi, ceza yayı içinden çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.

14. dakikada Kayserispor etkili geldi. Cardoso'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Nazon kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Volkan Babacan'ın yatarak müdahale ettiği topu Nazon, Cardoso'ya yolladı. Bu oyuncunun penaltı noktası önünden sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Dubois'in hatalı pasını kapan Corelo, topu Nazon'a gönderdi. Nazon'un ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Volkan'ın da müdahale ettiği top ağlara gitti: 0-1.

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