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34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye kırmızı kartını gösterdi.

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

14. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Samsunspor savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, meşin yuvarlağı kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Piatek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan topu kornere çeldi.

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