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25. dakikada Muhammet Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt kontrpiyede kalsa da top yan filelere çarparak kornere çıktı.

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