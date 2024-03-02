1. dakikada sol taraftan savunmanın arkasına hareketlenen Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Nazon'un kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
13. dakikada Shelvey'in ara pasında hareketlenen Olawoyin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.
22. dakikada Morte'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cardoso'nun dönüp vuruşunda, top üstten auta gitti.
25. dakikada Muhammet Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt kontrpiyede kalsa da top yan filelere çarparak kornere çıktı.
45+1. dakikada kazanılan faul atışında, Shelvey'in sol çaprazdan yaklaşık 25 metreden plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Pakkan, Samet Çiçek, Ali Tuna
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Minchev
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Ali Karimi, Cardoso, Morte, NazonKaynak: AA