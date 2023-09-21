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Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

19. dakikada Skoras'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiago'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü.

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