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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyuncuların performansları daha yukarı çıkacak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyuncuların performansları daha yukarı çıkacak

44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.

15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

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