Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eysseric, son çizgiye inip savunmanın arkasına yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor, kale sahası içinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.